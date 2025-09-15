Γυναίκες επιλέγουν τον θάνατο από το διαζύγιο

Σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει το διαζύγιο ως ντροπή και την παραμονή σε τοξικούς γάμους ως καθήκον, μια νέα πρωτοβουλία στην Ινδία προσπαθεί να αλλάξει τη νοοτροπία.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, η Rafia Afi, μια 31χρονη γυναίκα από την Κεράλα, δημιούργησε τα πρώτα «divorce camps» της χώρας — θεραπευτικά retreats για γυναίκες που έχουν χωρίσει, βρίσκονται σε διάσταση, είναι χήρες ή παλεύουν μέσα σε δυσλειτουργικές σχέσεις. Tο «Break Free Stories» είναι ένας χώρος όπου οι γυναίκες μπορούν να θεραπευτούν και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.Στην ορεινή περιοχή Vagamon στην πολιτεία της Κεράλα στην Ινδία, με τις καταπράσινες φυτείες τσαγιού και την ομίχλη που τυλίγει τις βουνοκορφές, μια ομάδα 15 γυναικών —πολλές από αυτές φορώντας hijab ή dupatta— τραγουδούν, γελούν και ενώνουν τα χέρια τους σε ένδειξη δύναμης και νέας αρχής. Αυτό που τις συνδέει δεν είναι το παρελθόν τους, αλλά η επιθυμία να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.