Βραβεία Emmy 2025: Τα beauty look που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Η μεγάλη γιορτή της τηλεόρασης, τα ετήσια Emmy Awards, πραγματοποίησε την 77η τελετή απονομής της στο Peacock Theater του Los Angeles, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της μικρής οθόνης.Η προσοχή βέβαια δεν στράφηκε μόνο στους νικητές της βραδιάς αλλά και στις εκθαμβωτικές εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί, που ξεχώρισαν με το ιδιαίτερο στιλ και τα δυναμικά beauty looks τους.Οι τάσεις στα μαλλιά φέτος πρωταγωνίστησαν δυναμικά: bobs, side parts και strawberry-ginger αποχρώσεις έδωσαν το στίγμα της νέας σεζόν, ενώ sleek pixie κουρέματα και old-Hollywood κυματισμοί επιβεβαίωσαν πως η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές.