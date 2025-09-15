Κριστίν Μιλιότι: Έγραψε την ευχαριστήρια ομιλία της για τα EMMY στις σημειώσεις της ψυχοθεραπείας (βίντεο)
Κριστίν Μιλιότι: Έγραψε την ευχαριστήρια ομιλία της για τα EMMY στις σημειώσεις της ψυχοθεραπείας (βίντεο)
«Μην κοιτάζετε τι γράφει από πίσω».
Ηνικήτρια για το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Περιορισμένη Σειρά ή Ταινία στα φετινά ΕΜΜΥ Αwards είναι η Cristin Milioti.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς The Penguin, παρέλαβε το πρώτο της χρυσό αγαλματίδιο στην 77η απονομή των Primetime Emmy Awards την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.
Μεταξύ των υποψηφίων ήταν επίσης οι Cate Blanchett (Disclaimer), Meghann Fahy (Sirens), Rashida Jones (Black Mirror) και Michelle Williams (Dying for Sex).
Κατά την ομιλία της, η ηθοποιός φαινόταν σοκαρισμένη και είπε στο κοινό με δάκρυα, κρατώντας ένα μικρό κομμάτι χαρτί: «Συγγνώμη, το έγραψα στην πίσω όψη σημειώσεων που πήρα από τη θεραπεία προχθές, οπότε μην κοιτάτε την πίσω πλευρά».
Η πρωταγωνίστρια της σειράς How I Met Your Mother ευχαρίστησε πολλούς συναδέλφους και ανθρώπους στη ζωή της πριν καταλήξει ξεχειλίζοντας χαρά: «Λατρεύω τόσο πολύ την υποκριτική, woo!».
