Βραβεία Emmy 2025: Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Βραβεία Emmy 2025: Οι ωραιότερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Η μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης είναι πάντα ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της χρονιάς.
Η μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης είναι πάντα ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της χρονιάς.
Χθες το βράδυ, το Χόλιγουντ έστρωσε το κόκκινο χαλί στο Peacock Theater του Λος Άντζελες για την 77η τελετή των Primetime Emmy Awards και όπως πάντα, τα βλέμματα στράφηκαν στις εντυπωσιακές εμφανίσεις των σταρ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα