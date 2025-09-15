Eurobasket 2025: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του αρχηγού της Εθνικής ομάδας, Κώστα Παπανικολάου, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
Eurobasket 2025: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του αρχηγού της Εθνικής ομάδας, Κώστα Παπανικολάου, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
Και τα στιγμιότυπα που έμειναν χαραγμένα στις καρδιές μας
ΗΕθνική Ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την παρουσία της στη διοργάνωση. Στον μικρό τελικό, η Ελλάδα επικράτησε της Σλοβενίας με σκορ 89-81, εξασφαλίζοντας μια θέση στο βάθρο έπειτα από αρκετά χρόνια. Το τελευταίο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδος κατακτήθηκε το 2009 στην Πολωνία κι ήταν χάλκινο. Λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα της Κυριακής, 14 Σεπτεμβρίου, οι παίκτες της Εθνικής ομάδας και τα μέλη των οικογενειών τους μοιράστηκαν στιγμιότυπα και σκέψεις μέσα από τις προσωπικές τους σελίδες στα social media.
