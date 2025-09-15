Όουεν Κούπερ: O πρωταγωνιστής του Adolescence που κέρδισε EMMY στα 15 του - Ο νεότερος νικητής β’ ανδρικού ρόλου

Ο15χρονος πρωταγωνιστής της σειράς Adolescence, Owen Cooper, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος ηθοποιός που κερδίζει ποτέ βραβείο Emmy για Β’ Ανδρικό Ρόλο σε Μίνι Σειρά.Ο ηθοποιός ήταν μόλις 14 ετών κατά τα γυρίσματα της σειράς, η οποία αποτελεί την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση. Υποδύθηκε τον Jamie, έναν έφηβο που συνελήφθη για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του.Η σειρά συγκέντρωσε 140 εκατομμύρια προβολές στους πρώτους τρεις μήνες στο Netflix, με κάθε επεισόδιο να έχει γυριστεί σε μία και μόνο συνεχή λήψη. Η σειρά άνοιξε παγκόσμια συζήτηση γύρω από τη σχέση της διαδικτυακής κουλτούρας των “incels” και της πραγματικής βίας.«Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα υποκριτικής πριν μερικά χρόνια, δεν περίμενα καν να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ», είπε από σκηνής.Ευχαρίστησε την οικογένειά του, τον συμπρωταγωνιστή και συνδημιουργό της σειράς Stephen Graham: «Μπορεί να έχει το όνομά μου αυτό το βραβείο, αλλά ανήκει πραγματικά στους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες, στον Stephen και… σε όλο το καστ».