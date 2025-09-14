Χέιλι Μπίμπερ: Μας αποκαλύπτει την άσκηση που τη βοήθησε να ανακτήσει τους κοιλιακούς της μετά την εγκυμοσύνη (βίντεο)
Χέιλι Μπίμπερ: Μας αποκαλύπτει την άσκηση που τη βοήθησε να ανακτήσει τους κοιλιακούς της μετά την εγκυμοσύνη (βίντεο)

Χέιλι Μπίμπερ: Μας αποκαλύπτει την άσκηση που τη βοήθησε να ανακτήσει τους κοιλιακούς της μετά την εγκυμοσύνη (βίντεο)
Η Hailey Bieber συνήθως χρησιμοποιεί τα social media για να προμοτάρει επαγγελματικά πρότζεκτ, ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με τη σειρά προϊόντων Rhode. Αυτή τη φορά όμως έκανε μια εξαίρεση, δημοσιεύοντας ένα Insta story όπου μας προσκαλεί να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα άσκησης που τη βοήθησε να ανακτήσει το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη – συγκεκριμένα, τους κοιλιακούς της.

