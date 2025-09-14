Τζένιφερ Άνιστον: Η νέα συμπρωταγωνίστριά της είναι «η γυναίκα που η Τζολί μισεί περισσότερο από όλους στον κόσμο»
Τζένιφερ Άνιστον: Η νέα συμπρωταγωνίστριά της είναι «η γυναίκα που η Τζολί μισεί περισσότερο από όλους στον κόσμο»
Λέγεται μάλιστα πως η επιλογή της στο καστ του «The Morning Show» αποτελεί (και) κίνηση εκδίκησης προς την πρώην αντίζηλό της
Μια νέα, σημαντική ηθοποιό υποδέχεται το «The Morning Show», με τις Jennifer Aniston και Reese Witherspoon: τη Γαλλίδα Marion Cotillard, που θα ενσαρκώσει ένα στέλεχος των media.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα