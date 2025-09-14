Τζένιφερ Άνιστον: Η νέα συμπρωταγωνίστριά της είναι «η γυναίκα που η Τζολί μισεί περισσότερο από όλους στον κόσμο»
Τζένιφερ Άνιστον: Η νέα συμπρωταγωνίστριά της είναι «η γυναίκα που η Τζολί μισεί περισσότερο από όλους στον κόσμο»

Λέγεται μάλιστα πως η επιλογή της στο καστ του «The Morning Show» αποτελεί (και) κίνηση εκδίκησης προς την πρώην αντίζηλό της

Τζένιφερ Άνιστον: Η νέα συμπρωταγωνίστριά της είναι «η γυναίκα που η Τζολί μισεί περισσότερο από όλους στον κόσμο»
Μια νέα, σημαντική ηθοποιό υποδέχεται το «The Morning Show», με τις Jennifer Aniston και Reese Witherspoon: τη Γαλλίδα Marion Cotillard, που θα ενσαρκώσει ένα στέλεχος των media.

