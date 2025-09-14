Rice Water: Το DIY toner που έχει γίνει viral στο TikTok

Αν περνάτε χρόνο στο TikTok, τότε κατά πάσα πιθανότητα έχετε πέσει πάνω σε βιντεάκια που διαφημίζουν τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει το rice water, aka νερό από ρύζι, στην επιδερμίδα.