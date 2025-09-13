Όχι Botox, όχι μακιγιάζ: Οι «θυσίες» που έκανε η Αμάντα Σάιφρεντ για τον νέο ρόλο της

Οι ηθοποιοί κάνουν πολλές υπερβάσεις για έναν ρόλο – και σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνισή τους. Κάποιοι μπαίνουν στη διαδικασία να χάσουν δεκάδες κιλά, άλλοι να ξυρίσουν το κεφάλι τους ή να αφήσουν μακριά γενειάδα. Η Amanda Seyfried για τον νέο της ρόλο, στην ταινία «The Testament of Ann Lee», συμμορφώθηκε με δύο όρους που είχε θέσει η σκηνοθέτρια, Mona Fastvold: να εμφανιστεί στην οθόνη χωρίς μακιγιάζ και χωρίς να κάνει Botox τουλάχιστον για έναν χρόνο.