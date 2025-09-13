Όχι Botox, όχι μακιγιάζ: Οι «θυσίες» που έκανε η Αμάντα Σάιφρεντ για τον νέο ρόλο της
Όχι Botox, όχι μακιγιάζ: Οι «θυσίες» που έκανε η Αμάντα Σάιφρεντ για τον νέο ρόλο της
«Είμαι ηθοποιός, αυτή είναι η δουλειά μου»
Οι ηθοποιοί κάνουν πολλές υπερβάσεις για έναν ρόλο – και σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνισή τους. Κάποιοι μπαίνουν στη διαδικασία να χάσουν δεκάδες κιλά, άλλοι να ξυρίσουν το κεφάλι τους ή να αφήσουν μακριά γενειάδα. Η Amanda Seyfried για τον νέο της ρόλο, στην ταινία «The Testament of Ann Lee», συμμορφώθηκε με δύο όρους που είχε θέσει η σκηνοθέτρια, Mona Fastvold: να εμφανιστεί στην οθόνη χωρίς μακιγιάζ και χωρίς να κάνει Botox τουλάχιστον για έναν χρόνο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα