«Big Little Lies»: Τι γνωρίζουμε για την 3η σεζόν της αγαπημένης σειράς

Είναι γεγονός: μια από τις πλέον αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, που έκανε την έκπληξη όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά, το «Big Little Lies», επιστρέφει με τρίτο κύκλο επεισοδίων, όπως επιβεβαίωσαν τα Variety και Deadline.