Nina Dobrev: Γιατί αποχώρησε ξαφνικά από το «Vampire Diaries»

Περισσότερο από δέκα χρόνια, αφότου η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς «The Vampire Diaries», Nina Dobrev, μπήκε σε «μαγικό της ύπνο» στο φινάλε της έκτης σεζόν, η 36χρονη—που ενσάρκωσε κατά καιρούς και το βαμπίρ alter ego της, την Katherine Pierce, αποκάλυψε ότι οι μισθολογικές ανισότητες με τους συμπρωταγωνιστές της, Paul Wesley και Ian Somerhalder, την οδήγησαν να αναζητήσει μια ζωή μακριά από το Mystic Falls.