Nina Dobrev: Γιατί αποχώρησε ξαφνικά από το «Vampire Diaries»
Nina Dobrev: Γιατί αποχώρησε ξαφνικά από το «Vampire Diaries»
Η μισθολογική ανισότητα με τους άνδρες συμπρωταγωνιστές της
Περισσότερο από δέκα χρόνια, αφότου η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς «The Vampire Diaries», Nina Dobrev, μπήκε σε «μαγικό της ύπνο» στο φινάλε της έκτης σεζόν, η 36χρονη—που ενσάρκωσε κατά καιρούς και το βαμπίρ alter ego της, την Katherine Pierce, αποκάλυψε ότι οι μισθολογικές ανισότητες με τους συμπρωταγωνιστές της, Paul Wesley και Ian Somerhalder, την οδήγησαν να αναζητήσει μια ζωή μακριά από το Mystic Falls.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα