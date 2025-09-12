Είναι τα σημερινά παιδιά πιο κακομαθημένα;
Είναι τα σημερινά παιδιά πιο κακομαθημένα;
Ψάχνοντας την ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη και στον παιδοκεντρισμό.
Έχουν τα τελευταία trends στις κασετίνες και τις παπουτσοθήκες τους, έχουν πιο πλούσια κοινωνική ζωή από εμάς, τα πάμε παντού με το αυτοκίνητο για να μην κουραστούν να περπατήσουν.
Μεγαλώνουμε όντως μια φουρνιά «κακομαθημένων» παιδιών; Ή μήπως οι σημερινοί γονείς, αναμφίβολα πιο «διαβασμένοι» περί ενσυναίσθησης και ορθής διαπαιδαγώγησης από τις προηγούμενες γενιές, καμιά φορά… ξεφεύγουμε από υπερβάλλοντα ζήλο;
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Μεγαλώνουμε όντως μια φουρνιά «κακομαθημένων» παιδιών; Ή μήπως οι σημερινοί γονείς, αναμφίβολα πιο «διαβασμένοι» περί ενσυναίσθησης και ορθής διαπαιδαγώγησης από τις προηγούμενες γενιές, καμιά φορά… ξεφεύγουμε από υπερβάλλοντα ζήλο;
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα