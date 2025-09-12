Είναι τα σημερινά παιδιά πιο κακομαθημένα;

Έχουν τα τελευταία trends στις κασετίνες και τις παπουτσοθήκες τους, έχουν πιο πλούσια κοινωνική ζωή από εμάς, τα πάμε παντού με το αυτοκίνητο για να μην κουραστούν να περπατήσουν.Μεγαλώνουμε όντως μια φουρνιά «κακομαθημένων» παιδιών; Ή μήπως οι σημερινοί γονείς, αναμφίβολα πιο «διαβασμένοι» περί ενσυναίσθησης και ορθής διαπαιδαγώγησης από τις προηγούμενες γενιές, καμιά φορά… ξεφεύγουμε από υπερβάλλοντα ζήλο;