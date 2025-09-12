Είναι τα σημερινά παιδιά πιο κακομαθημένα;
MARIE CLAIRE

Είναι τα σημερινά παιδιά πιο κακομαθημένα;

Ψάχνοντας την ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη και στον παιδοκεντρισμό.

Είναι τα σημερινά παιδιά πιο κακομαθημένα;
Έχουν τα τελευταία trends στις κασετίνες και τις παπουτσοθήκες τους, έχουν πιο πλούσια κοινωνική ζωή από εμάς, τα πάμε παντού με το αυτοκίνητο για να μην κουραστούν να περπατήσουν.

 
Μεγαλώνουμε όντως μια φουρνιά «κακομαθημένων» παιδιών; Ή μήπως οι σημερινοί γονείς, αναμφίβολα πιο «διαβασμένοι» περί ενσυναίσθησης και ορθής διαπαιδαγώγησης από τις προηγούμενες γενιές, καμιά φορά… ξεφεύγουμε από υπερβάλλοντα ζήλο;

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης