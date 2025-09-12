Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών προτείνει η Γαλλία

Μια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή στη Γαλλία ολοκλήρωσε πρόσφατα έρευνα διάρκειας έξι μηνών για τις ψυχολογικές επιπτώσεις του TikTok σε ανηλίκους και κατέληξε σε αυστηρές συστάσεις.Η επιτροπή προτείνει την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών μέσων σε παιδιά κάτω των 15 ετών και την επιβολή νυχτερινής ψηφιακής απαγόρευσης (22:00–08:00) για εφήβους 15 έως 18 ετών.Η έρευνα διαπίστωσε ότι το TikTok «εκθέτει συνειδητά τα παιδιά σε τοξικό, επικίνδυνο και εθιστικό περιεχόμενο» και χαρακτηρίζει την πλατφόρμα ως «γραμμή παραγωγής δυσφορίας» για τους νέους. Επιπλέον, προτείνεται η απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και η εισαγωγή ποινικού αδικήματος «ψηφιακής αμέλειας» για γονείς που δεν προστατεύουν τα παιδιά τους από τους κινδύνους των κοινωνικών μέσων.