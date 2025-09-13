Επιτέλους, τέσσερα ζώδια βγαίνουν από μια επώδυνη περίοδο μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου

Οι αλλαγές που συμβαίνουν αυτόν το μήνα μπορεί να δοκιμάσουν την υπομονή και την αντοχή κάποιων ζωδίων, για άλλα όμως θα είναι θετικές, δείχνοντάς τους, επιτέλους, τη διέξοδο από έναν κύκλο πόνου στον οποίο ίσως νιώθουν ότι έχουν παγιδευτεί εδώ και αιώνες, σαν να πληρώνουν αμαρτίες από προηγούμενες ζωές. Ποια μέλη του ζωδιακού κύκλου θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται αισθητά μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου;