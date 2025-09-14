Η επίδραση που έχει μια γάτα στο σπίτι μας, ανάλογα με το χρώμα της
Η επίδραση που έχει μια γάτα στο σπίτι μας, ανάλογα με το χρώμα της
Από την αρχαιότητα ακόμα θεωρείται ότι αυτά τα οικόσιτα αιλουροειδή μάς επηρεάζουν σε μεταφυσικό επίπεδο
Στις μέρες μας οι γάτες στο ανθρώπινο βασίλειο αναλαμβάνουν κυρίως ρόλο τρυφερού συντρόφου. Στο παρελθόν όμως είχαν αντιμετωπιστεί με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους: σαν θεές, μάγισσες ή, οι μαύρες, φορείς κακοτυχίας. Μάλιστα το κυνήγι και η μαζική εξόντωσή τους στον Μεσαίωνα συνδέεται με την έξαρση επιδημιών που οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους στον θάνατο, αφού οι πόλεις στερήθηκαν αυτούς τους πολύτιμους θηρευτές των τρωκτικών που γίνονταν φορείς επικίνδυνων μικροοργανισμών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα