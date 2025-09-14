Η επίδραση που έχει μια γάτα στο σπίτι μας, ανάλογα με το χρώμα της

Στις μέρες μας οι γάτες στο ανθρώπινο βασίλειο αναλαμβάνουν κυρίως ρόλο τρυφερού συντρόφου. Στο παρελθόν όμως είχαν αντιμετωπιστεί με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους: σαν θεές, μάγισσες ή, οι μαύρες, φορείς κακοτυχίας. Μάλιστα το κυνήγι και η μαζική εξόντωσή τους στον Μεσαίωνα συνδέεται με την έξαρση επιδημιών που οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους στον θάνατο, αφού οι πόλεις στερήθηκαν αυτούς τους πολύτιμους θηρευτές των τρωκτικών που γίνονταν φορείς επικίνδυνων μικροοργανισμών.