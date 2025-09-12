Ισπανία: Οι μαθητές θα διδάσκονται στα σχολεία πώς να αντιδρούν στις φυσικές καταστροφές

Τα παιδιά στην Ισπανία θα διδάσκονται πώς να αντιδρούν σε πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην προετοιμασία τους για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.Το σχέδιο παρουσιάστηκε την Πέμπτη,11 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ένα καλοκαίρι κατά το οποίο οι δασικές πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερα άτομα και λιγότερο από έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 220 ανθρώπων σε ανατολικές περιοχές της χώρας.Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν «τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο». Εκτός από φυσικές καταστροφές, το πρόγραμμα θα καλύπτει και χημικά, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα, καθώς και περιστατικά μεταφοράς επικίνδυνων υλικών.