Mankeeping: Μήπως πέφτουμε στην παγίδα να νταντεύουμε τον σύντροφό μας;
Ο όρος περιγράφει ένα φαινόμενο που στο παρελθόν θεωρούσαμε «αφοσίωση» στη σχέση.

Οι αγγλόφωνοι όροι με πρώτο συνθετικό το «man» εμπλουτίζονται διαρκώς, καθώς οι νεότερες γενιές εξετάζουν συμπεριφορές και έμφυλα στερεότυπα του παρελθόντος υπό νέο πρίσμα. Μετά, λοιπόν, το «manspreading», το «mansplaining» και το «manterruption», ας υποδεχτούμε το «mankeeping».

