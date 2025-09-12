Mankeeping: Μήπως πέφτουμε στην παγίδα να νταντεύουμε τον σύντροφό μας;

Οι αγγλόφωνοι όροι με πρώτο συνθετικό το «man» εμπλουτίζονται διαρκώς, καθώς οι νεότερες γενιές εξετάζουν συμπεριφορές και έμφυλα στερεότυπα του παρελθόντος υπό νέο πρίσμα. Μετά, λοιπόν, το «manspreading», το «mansplaining» και το «manterruption», ας υποδεχτούμε το «mankeeping».