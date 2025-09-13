Απλ Μάρτιν: Οι φωτογραφίες από την πρώτη επίσημη καμπάνια μόδας της κόρης της Γκουίνεθ Πάλτροου
Κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας.
ΗApple Martin ξεκινά τη διαδρομή της στον κόσμο της μόδας, ως το πρόσωπο της νέας καμπάνιας του βρετανικού brand Self‑Portrait.
Η 21χρονη φοιτήτρια, κόρη του Chris Martin και της Gwyneth Paltrow, ανακοίνωσε τη συνεργασία τους στις 9 Σεπτεμβρίου μέσα από μια σειρά παιχνιδιάρικων αναρτήσεων στο Instagram.
