«Δεν έχουμε κάνει σεξ με τον σύντροφό μου εδώ και δύο χρόνια – Κατηγορεί το σώμα μου»

Ηαπουσία ερωτικής επαφής σε μια σχέση μπορεί να τη φθείρει, αλλά όταν συνδυάζεται με απόρριψη και σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση, τότε γίνεται σίγουρα και επίπονη ψυχολογικά. Μια αναγνώστρια απευθύνθηκε στην Sophia Benoit, αρθρογράφο της στήλης It’s A Pleasure στο Bustle, ζητώντας τη γνώμη της για την κρίση που βιώνει στον γάμο της.​Η ερώτηση:«Με τον σύζυγό μου δεν έχουμε έρθει σε επαφή από το 2023, όταν έμεινα έγκυος στο παιδί μας. Όταν τον ρώτησα αν ο λόγος είναι οι αλλαγές στο σώμα μου, μου απάντησε “ναι”. Από τότε, δεν θέλω να με αγγίξει καθόλου. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ξεπεράσω. Μήπως υπερβάλλω;».​Η απάντηση από τη sex editor:Σε μια μακροχρόνια σχέση, η ερωτική έλξη μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Είναι απόλυτα φυσικό. Μπορεί να φταίει το στρες, κάποια ασθένεια ή κάτι τόσο απλό όσο ένα κούρεμα. Αλλά το να ρίχνει κανείς την ευθύνη αποκλειστικά στο σώμα του άλλου, ειδικά έπειτα από εγκυμοσύνη, είναι το λιγότερο ασεβές. Η αλλαγή στο σώμα μιας γυναίκας δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για δύο χρόνια αποχής από τη σωματική οικειότητα. Και ακόμα κι αν υπήρχε δυσκολία, υπήρχαν τρόποι να το διαχειριστεί: με διάλογο, με θεραπεία, με προσπάθεια επανασύνδεσης. Αντίθετα, εκείνος επέλεξε να πει κάτι που πληγώνει και υπονομεύει την ασφάλεια και την αυτοεκτίμηση της συντρόφου του. Το σώμα σας ήταν και είναι πολύτιμο — είτε κυοφορήσατε παιδί είτε όχι. Το σώμα ενός ανθρώπου είναι φτιαγμένο για να αλλάζει. Κι όταν κάποιος αγαπά τον σύντροφό του αληθινά, ελκύεται από την ολότητά του: τις πράξεις του, την προσωπικότητά του, το χιούμορ του, την ευγένειά του.