«Η εμμηνόπαυση επηρεάζει πράγματα που δεν είχες φανταστεί ποτέ»

Καθώς έχει ανοίξει η συζήτηση για την εμμηνόπαυση, αυτή τη σημαντική φάση στη ζωή κάθε γυναίκας που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε ταμπού, η Alison Goldfrapp, η Βρετανίδα μουσικός, παραγωγός και τραγουδίστρια του ντουέτου Goldfrapp, μοιράζεται σε μια συνέντευξη τη δική της εμπειρία.