Τζος Ντουχάμελ: Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από το Hollywood και ζει σε μια καλύβα που έχτισε ο ίδιος

ΟJosh Duhamel αποκαλύπτει τον προσωπικό του παράδεισο στη φύση και την απόφαση του να απομακρυνθεί από το λαμπερό Hollywood, επιλέγοντας έναν πιο ήρεμο και αυθεντικό τρόπο ζωής στη Μινεσότα.Ο ηθοποιός, γνωστός για το ρόλο του στην ταινία Transformers, μιλώντας σε συνέντευξή για τη ζωή του μακριά από το προσκήνιο, εξήγησε ότι το κίνητρο πίσω από την επιλογή του να ζήσει σε μια καλύβα μακριά από την πόλη ήταν η ανάγκη για ηρεμία και απομάκρυνση από τις περισπασμούς της σύγχρονης κοινωνίας.«Μέρος του λόγου που έχτισα το σπίτι μου στη Μινεσότα, βαθιά στο δάσος, είναι γιατί είναι απομακρυσμένο από όλα», είπε στο Parade. «Το πιο κοντινό κατάστημα είναι 40 μίλια μακριά. Εκεί, η ζωή είναι για το να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον — να δημιουργούμε αναμνήσεις και να περνάμε χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους».Με τη σύζυγό του, Audra Mari, και τον 1 έτους γιο τους, Shepherd, καθώς και τον 11χρονο γιο του, Axl, από τον γάμο του με την Fergie, ο Josh Duhamel βρήκε τον τρόπο να αναβιώσει τη σύνδεση με τη φύση και την κοινότητα.Ο ηθοποιός έχει περάσει 15 χρόνια δουλεύοντας σκληρά για να δημιουργήσει το απόλυτο καταφύγιο στη γη της Μινεσότα, χτίζοντας το σπίτι του από το μηδέν. Σε μια περίοδο, μάλιστα, αναγκαζόταν να πλένει τα πιάτα στη λίμνη κοντά στο σπίτι του, μέχρι να ολοκληρωθούν οι βασικές εργασίες.