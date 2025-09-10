Άντρες που ονειρεύονται γάμο και παιδιά, γυναίκες που διεκδικούν καριέρα: Διευρύνεται το έμφυλο ιδεολογικό χάσμα της γενιάς Ζ
MARIE CLAIRE

Άντρες που ονειρεύονται γάμο και παιδιά, γυναίκες που διεκδικούν καριέρα: Διευρύνεται το έμφυλο ιδεολογικό χάσμα της γενιάς Ζ

Πολύ διαφορετικές οι απόψεις τους σε θεμελιώδη θέματα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Άντρες που ονειρεύονται γάμο και παιδιά, γυναίκες που διεκδικούν καριέρα: Διευρύνεται το έμφυλο ιδεολογικό χάσμα της γενιάς Ζ
Έρευνες και διεθνή ειδησεογραφικά μέσα επισημαίνουν, ιδιαίτερα μέσα στους τελευταίους μήνες, το ιδεολογικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών, που φαίνεται να διευρύνεται διαρκώς, καθώς οι μεν μετακινούνται δεξιότερα και οι δε αριστερότερα, ιδιαίτερα αν ανήκουν στη γενιά Ζ. Αυτό το φαινόμενο έρχεται να επιβεβαιώσει μια νέα αμερικανική δημοσκόπηση (NBC News Decision Desk Poll), η οποία έδειξε ότι οι νέοι άντρες που ψήφισαν Trump αντιμετωπίζουν θέματα όπως ο γάμος, τα παιδιά και η καριέρα πολύ διαφορετικά από τις γυναίκες που ψήφισαν Harris.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης