Άντρες που ονειρεύονται γάμο και παιδιά, γυναίκες που διεκδικούν καριέρα: Διευρύνεται το έμφυλο ιδεολογικό χάσμα της γενιάς Ζ

Έρευνες και διεθνή ειδησεογραφικά μέσα επισημαίνουν, ιδιαίτερα μέσα στους τελευταίους μήνες, το ιδεολογικό χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών, που φαίνεται να διευρύνεται διαρκώς, καθώς οι μεν μετακινούνται δεξιότερα και οι δε αριστερότερα, ιδιαίτερα αν ανήκουν στη γενιά Ζ. Αυτό το φαινόμενο έρχεται να επιβεβαιώσει μια νέα αμερικανική δημοσκόπηση (NBC News Decision Desk Poll), η οποία έδειξε ότι οι νέοι άντρες που ψήφισαν Trump αντιμετωπίζουν θέματα όπως ο γάμος, τα παιδιά και η καριέρα πολύ διαφορετικά από τις γυναίκες που ψήφισαν Harris.