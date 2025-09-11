Αφγανιστάν: Γυναίκες φωτογραφήθηκαν με τον εξοπλισμό των αθλημάτων που οι Ταλιμπάν τους απαγορεύουν πλέον να ασκούν

H Noura αγαπάει τόσο πολύ τον αθλητισμό, ώστε τίποτα δεν ήταν αρκετό ώστε να την εμποδίσει να ασχολείται με αυτόν, ούτε οι αντιδράσεις της οικογένειάς της ούτε η λεκτική, ακόμα και σωματική βία που υφίστατο ως γυναίκα. Μέχρι που ανήλθαν οι Ταλιμπάν στην εξουσία της χώρας της, του Αφγανιστάν, και της απαγορεύτηκε εντελώς να αθλείται, όπως και σε όλες τις συμπατριώτισσές της. Όσες μάλιστα επιχειρούν έστω και να πάρουν στα χέρια τον αθλητικό εξοπλισμό τους, δέχονται απειλές, επιθέσεις και αναγκάζονται να υποφέρουν σιωπηρά.