Αφγανιστάν: Γυναίκες φωτογραφήθηκαν με τον εξοπλισμό των αθλημάτων που οι Ταλιμπάν τους απαγορεύουν πλέον να ασκούν
Αφγανιστάν: Γυναίκες φωτογραφήθηκαν με τον εξοπλισμό των αθλημάτων που οι Ταλιμπάν τους απαγορεύουν πλέον να ασκούν
Στον φακό του Ebrahim Noroozi, ο οποίος τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στα Istanbul Photo Awards και με δημοσιεύσεις σε διεθνή media
H Noura αγαπάει τόσο πολύ τον αθλητισμό, ώστε τίποτα δεν ήταν αρκετό ώστε να την εμποδίσει να ασχολείται με αυτόν, ούτε οι αντιδράσεις της οικογένειάς της ούτε η λεκτική, ακόμα και σωματική βία που υφίστατο ως γυναίκα. Μέχρι που ανήλθαν οι Ταλιμπάν στην εξουσία της χώρας της, του Αφγανιστάν, και της απαγορεύτηκε εντελώς να αθλείται, όπως και σε όλες τις συμπατριώτισσές της. Όσες μάλιστα επιχειρούν έστω και να πάρουν στα χέρια τον αθλητικό εξοπλισμό τους, δέχονται απειλές, επιθέσεις και αναγκάζονται να υποφέρουν σιωπηρά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα