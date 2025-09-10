Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνδυάζει καρό με λεοπάρ για μια βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη
Ένα στιλιστικό mix που μόνο η Carrie Bradshaw θα μπορούσε να υποστηρίξει με τόση άνεση.
Η τηλεοπτική ιστορία του Sex and the City μπορεί να ολοκληρώθηκε με το φινάλε του And Just Like That…, όμως η φιλία μεταξύ των πρωταγωνιστριών παραμένει αειθαλής. Χθες το βράδυ, η Sarah Jessica Parker επανενώθηκε με τη συμπρωταγωνίστρια και φίλη της, Cynthia Nixon, στο γιορτινό γεύμα για τα 25 χρόνια του New 42 Studios στη Νέα Υόρκη.
