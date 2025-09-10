Η εμφάνιση της Βιτόρια Τσερέτι στην πρεμιέρα της ταινίας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο - Δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί
Η εμφάνιση της Βιτόρια Τσερέτι στην πρεμιέρα της ταινίας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο - Δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί
To εντυπωσιακό λευκό φόρεμα
Η Vittoria Ceretti στήριξε διακριτικά τον Leonardo DiCaprio στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Το μοντέλο βρέθηκε στο πλευρό του ηθοποιού στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας One Battle After Another, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.
Το μοντέλο από την Ιταλία εντοπίστηκε στο TCL Chinese Theatre στο Χόλιγουντ, φορώντας ένα μακρύ λευκό φόρεμα με σκίσιμο στον μηρό και τον κορμό, τα μαλλιά της τραβηγμένα πίσω σε αλογοουρά και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες. Σε αντίθεση με τον βραβευμένο με Όσκαρ σύντροφό της, η Ceretti δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί, αλλά μπήκε στην αίθουσα αποφεύγοντας τις κάμερες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Το μοντέλο από την Ιταλία εντοπίστηκε στο TCL Chinese Theatre στο Χόλιγουντ, φορώντας ένα μακρύ λευκό φόρεμα με σκίσιμο στον μηρό και τον κορμό, τα μαλλιά της τραβηγμένα πίσω σε αλογοουρά και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες. Σε αντίθεση με τον βραβευμένο με Όσκαρ σύντροφό της, η Ceretti δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί, αλλά μπήκε στην αίθουσα αποφεύγοντας τις κάμερες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα