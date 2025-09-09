Το «toasted» nude μανικιούρ της Selena Gomez είναι ιδανικό για το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Το «toasted» nude μανικιούρ της Selena Gomez είναι ιδανικό για το φθινόπωρο

Με ιριδίζουσες αποχρώσεις και διακριτική λάμψη, το νέο manicure trend συνδυάζει τη φυσικότητα με τη φθινοπωρινή ζεστασιά.

Το «toasted» nude μανικιούρ της Selena Gomez είναι ιδανικό για το φθινόπωρο
Το «toasted» nude μανικιούρ της Selena Gomez είναι η απόλυτη φθινοπωρινή επιλογή για όσες αγαπούν τις διακριτικές αποχρώσεις αλλά θέλουν και μια μοντέρνα ανανέωση. Ο αγαπημένος της nail artist Tom Bachik παρουσίασε μέσω Instagram το νέο της look: κοντά νύχια με squoval σχήμα, βαμμένα σε ένα βαθύ μπεζ χρώμα με ιριδίζοντες ροδακινί τόνους.

 
Για το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποίησε το Liquid Sunrise από τη σειρά Special Effect της Essie, ένα χρώμα που παραπέμπει στα χρώματα της ανατολής, όπως απεικονίζεται και στην μπλούζα Rare της Selena.
