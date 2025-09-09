Ηλικιωμένες γυναίκες από 64 μέχρι 85 ετών καθαρίζουν τον βυθό σε λίμνες των ΗΠΑ - Εικόνες

Στην Cape Cod, μια επαρχία στη Μασαχουσέτη, μια ομάδα γυναικών άνω των 64 ετών αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για να αλλάξει κανείς τον κόσμο. Η Old Ladies Against Underwater Garbage (OLAUG), μια πρωτότυπη και γεμάτη ενέργεια πρωτοβουλία, ιδρύθηκε από την 84χρονη Susan Baur και έχει στόχο τον καθαρισμό των βυθών λιμνών, συλλέγοντας σκουπίδια που βρίσκονται κάτω από το νερό.Η ιδέα προέκυψε από τις καθημερινές κολυμβητικές διαδρομές της Baur σε λίμνες κοντά στο σπίτι της στην Cape Cod. Ως συνταξιούχος ψυχολόγος, είχε εκπλαγεί από την ποσότητα σκουπιδιών που συσσωρεύονταν στις λίμνες και τα τοπικά ποτάμια, και αποφάσισε να κινητοποιήσει τις φίλες της για να δράσουν.Η ομάδα ξεκίνησε δοκιμαστικά το 2023 και μέσα σε μία νύχτα επεκτάθηκε σε 21 γυναίκες, με τη νεότερη να είναι 64 ετών. Την επόμενη χρονιά, η Baur οργάνωσε νέο δοκιμαστικό, αυξάνοντας ξανά τα μέλη και τη λίστα αναμονής.Οι αποστολές της OLAUG γίνονται ανά ζεύγη, συνοδευόμενα από καγιάκ στο οποίο βρίσκονται άτομα που μαζεύουν τα απορρίματα που οι γυναίκες φέρνουν στην επιφάνεια. Οι συμμετέχουσες εξερευνούν διάφορες λίμνες της Cape Cod, εντοπίζοντας αντικείμενα που κυμαίνονται από παλιές φιάλες εκατοντάδων χρόνων έως σύγχρονα απορρίμματα, όπως πλαστικά μπουκάλια και εργαλεία για vaping. Οι ανακαλύψεις τους δίνουν επίσης εικόνα για την αποτελεσματικότητα των τοπικών ενώσεων λιμνών στη διαχείριση απορριμμάτων.