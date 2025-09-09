Τζένη Μπαλατσινού: Η σπάνια κοινή έξοδος με τον πατέρα της στο Ηρώδειο (εικόνες)
Τζένη Μπαλατσινού: Η σπάνια κοινή έξοδος με τον πατέρα της στο Ηρώδειο (εικόνες)
Και το άνετο στυλ που επέλεξε
Στο Ηρώδειο βρέθηκε η Τζένη Μπαλατσινού το βράδυ της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συναυλία που έδωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος, με τίτλο «Ταξίδι στο φως».
Λίγο πριν κλείσει το Ηρώδειο για εργασίες συντήρησης που θα διαρκέσουν 3 χρόνια, ο γνωστός μουσικός και συνθέτης, ταξίδεψε το κοινό με τραγούδια και ορχηστρικά του σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαρά. Μαζί του σκηνή βρέθηκαν οι Πίτσα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Μπάσης και Ηρώ Σαΐα. Μια πολύ συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν στη σκηνή ανέβηκη η κόρη του Σταύρου Ξαρχάκου, Μαρία Ιζόλδη και τραγούδησε με τη μητέρα της. Στο τέλος έτρεξε στην αγκαλιά του συγκινημένου πατέρα της, ενώ ιδιαίτερα συναισθήματα προκάλεσε και η παρουσία του Στάυρου Ξαρχάκου Jr, του γιου του μουσικοσυνθέτη στη σκηνή. Το μικρό αγόρι, μάλιστα, έπαιξε και πιάνο.
