MARIE CLAIRE

Θρέφουν και ενυδατώνουν σε βάθος, αφήνοντας ταυτόχρονα στην επιδερμίδα μία υπέροχη εσάνς.

Οι απολαυστικές κρέμες σώματος που μας βάζουν σε cozy φθινοπωρινό mood
Με το φθινόπωρο να ξεκινά σιγά σιγά, έρχεται ξανά η στιγμή να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε προϊόντα με πλούσιες υφές, που θα προστατεύσουν το δέρμα μας. Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένονται μπορούν να αφυδατώσουν την επιδερμίδα (και) του σώματος, αφήνοντάς τη ξηρή, ενώ όσο προχωράμε προς τον χειμώνα μπορούν να την κάνουν να “σκάσει”.

 
Τη λύση δίνουν οι πλούσιες ενυδατικές κρέμες σώματος που θρέφουν σε βάθος, αφήνοντας την επιδερμίδα σε όλο το σώμα λεία και λαμπερή. Πώς θα γίνει η εφαρμογή τους ακόμα πιο απολαυστική; Επιλέγοντας ένα προϊόν που “μυρίζει φθινόπωρο” και θα μας βάλει σε cozy mood στη στιγμή.
