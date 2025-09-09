Maestro in Blue: Επιστρέφει με την 4η σεζόν - H φωτογραφίες του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Τέλος στην αγωνία των θαυμαστών της σειράς Maestro in Blue έβαλε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με μια φωτογραφία.Για αρκετό καιρό τα σενάρια για τη συνέχεια της πρώτης ελληνικής σειράς που βρέθηκε στο Netflix ήταν πολλά. Ωστόσο ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης με την πιο πρόσφατη ανάρτησή του μοίρασε χαμόγελα στους φανατικούς- και όχι μόνο- θεατές του Maestro in Blue.Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τον βλέπουμε να χαμογελά μαζί με την Κλέλια Ανδριολάτου, την πρωταγωνίστρια στη σειρά, πάνω από ένα έγγραφο, που όπως αποδεικνύει η επόμενη φωτογραφία, είναι το σενάριο του πρώτου επεισοδίου της σειράς που φέρει τον τίτλο: «Η εποχή των τεράτων».