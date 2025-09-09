Δέκα μικρά μαύρα φορέματα που αξίζουν μια θέση στην γκαρνταρόμπα σας
MARIE CLAIRE

Δέκα μικρά μαύρα φορέματα που αξίζουν μια θέση στην γκαρνταρόμπα σας

Όποιο κι αν είναι το στυλ σας, υπάρχει το κατάλληλο για εσάς.

Λίγα κομμάτια στη γκαρνταρόμπα είναι τόσο απαραίτητα όσο ένα μικρό μαύρο φόρεμα. Καθιερωμένο πριν από περισσότερα από 100 χρόνια από την Coco Chanel, είναι το αγαπημένο ρούχο μας κάθε φορά που αισθανόμαστε ότι θέλουμε να μεταδώσουμε την αίσθηση της κομψότητας χωρίς να κάνουμε μεγάλους πειραματισμούς με φωτεινά χρώματα και prints.

