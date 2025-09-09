Μπλέικ Λάιβλι: Το story με το ροζ μπικίνι και η εμφάνιση με το διάτρητο τοπ σε επίσημη εκδήλωση

ΗBlake Lively έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο εκδήλωσης ομορφιάς, την ώρα που ο Ryan Reynolds βρισκόταν στον Καναδά για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).Η ηθοποιός επέλεξε ένα διαφανές καφέ τοπ από αλυσίδα, το οποίο συνδύασε με ασορτί πλισέ φούστα σε σοκολατί απόχρωση και σακάκι. Το look ολοκληρώθηκε με καφέ suede μπότες μέχρι το γόνατο με κουμπιά στο πλάι και γεωμετρικό clutch σε μαύρο, λευκό και καφέ. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα στο πλάι σε χαλαρές μπούκλες.Παρευρέθηκε στο Glossy Pop N.Y.C. event με τίτλο Reimagining Premium Haircare: From Accessibility to Routine, How Blake Brown is Innovating a Buzzy Category, που πραγματοποιήθηκε στο Katie Murphy Amphitheater του Fashion Institute of Technology (FIT).