Baking Soda: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν δοκιμάσετε την DIY “συνταγή” κατά της ακμής

Η αλήθεια για τη χρήση της μαγειρικής σόδας στην επιδερμίδα και τα προϊόντα περιποίησης που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά αποτελέσματα.



Η μαγειρική σόδα είναι ένα από τα πιο κοινά υλικά που βρίσκουμε σε κάθε κουζίνα. Τη χρησιμοποιούμε σε συνταγές, για καθαρισμό του σπιτιού, ακόμα και σε σπιτικές θεραπείες ομορφιάς. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τη φροντίδα του προσώπου και την αντιμετώπιση της ακμής, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.





Η μαγειρική σόδα, γνωστή και ως διττανθρακική σόδα, είναι μια χημική ένωση με αλκαλικές ιδιότητες. Αυτές ακριβώς οι ιδιότητες είναι που τη βοηθούν να εξουδετερώνει οξέα, κάτι που μπορεί να φαίνεται χρήσιμο για το δέρμα. Πράγματι, πολλοί την έχουν δοκιμάσει ως σπιτική μάσκα ή τοπική θεραπεία για τα σπυράκια, όπως έχουμε δει και στο TikTok. Όμως, οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό.

08.09.2025, 16:00