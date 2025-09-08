Baking Soda: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν δοκιμάσετε την DIY “συνταγή” κατά της ακμής
MARIE CLAIRE

Baking Soda: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν δοκιμάσετε την DIY “συνταγή” κατά της ακμής

Η αλήθεια για τη χρήση της μαγειρικής σόδας στην επιδερμίδα και τα προϊόντα περιποίησης που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά αποτελέσματα.

Baking Soda: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν δοκιμάσετε την DIY “συνταγή” κατά της ακμής
Η μαγειρική σόδα είναι ένα από τα πιο κοινά υλικά που βρίσκουμε σε κάθε κουζίνα. Τη χρησιμοποιούμε σε συνταγές, για καθαρισμό του σπιτιού, ακόμα και σε σπιτικές θεραπείες ομορφιάς. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τη φροντίδα του προσώπου και την αντιμετώπιση της ακμής, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

 
Η μαγειρική σόδα, γνωστή και ως διττανθρακική σόδα, είναι μια χημική ένωση με αλκαλικές ιδιότητες. Αυτές ακριβώς οι ιδιότητες είναι που τη βοηθούν να εξουδετερώνει οξέα, κάτι που μπορεί να φαίνεται χρήσιμο για το δέρμα. Πράγματι, πολλοί την έχουν δοκιμάσει ως σπιτική μάσκα ή τοπική θεραπεία για τα σπυράκια, όπως έχουμε δει και στο TikTok. Όμως, οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης