Emma Watson: Κομψή με Gucci στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Η ηθοποιός επέστρεψε στη Βενετία με μια εμφάνιση που συνδύασε κομψότητα και μινιμαλισμό.
Η Emma Watson βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, προσφέροντας μία εμφάνιση που εντυπωσίασε. Η 35χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια φωτογραφήθηκε σε υδάτινο ταξί, φορώντας ένα μίνι φόρεμα Gucci σε ζεστή καφέ απόχρωση, συνδυασμένο με τακούνια σε γήινες αποχρώσεις και μαύρα γυαλιά ηλίου.
