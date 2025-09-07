Emma Watson: Κομψή με Gucci στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η Emma Watson βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, προσφέροντας μία εμφάνιση που εντυπωσίασε. Η 35χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια φωτογραφήθηκε σε υδάτινο ταξί, φορώντας ένα μίνι φόρεμα Gucci σε ζεστή καφέ απόχρωση, συνδυασμένο με τακούνια σε γήινες αποχρώσεις και μαύρα γυαλιά ηλίου.