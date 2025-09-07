Emma Watson: Κομψή με Gucci στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
MARIE CLAIRE

Emma Watson: Κομψή με Gucci στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η ηθοποιός επέστρεψε στη Βενετία με μια εμφάνιση που συνδύασε κομψότητα και μινιμαλισμό.

Emma Watson: Κομψή με Gucci στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Η Emma Watson βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, προσφέροντας μία εμφάνιση που εντυπωσίασε. Η 35χρονη ηθοποιός και ακτιβίστρια φωτογραφήθηκε σε υδάτινο ταξί, φορώντας ένα μίνι φόρεμα Gucci σε ζεστή καφέ απόχρωση, συνδυασμένο με τακούνια σε γήινες αποχρώσεις και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης