Orlando Bloom: Σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Katy Perry

ΟOrlando Bloom και η Katy Perry υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz, με έναν θυελλώδη αλλά γεμάτο πάθος δεσμό που ξεκίνησε το 2016. Παρά τις διακυμάνσεις και τις προσωρινές αποστάσεις, η σχέση τους άνθισε, κορυφώθηκε με έναν ρομαντικό αρραβώνα το 2019 και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Daisy Dove, τον Αύγουστο του 2020.