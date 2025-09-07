Orlando Bloom: Σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Katy Perry
MARIE CLAIRE

Orlando Bloom: Σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Katy Perry

Μετά το τέλος της σχέσης τους, ο ηθοποιός μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό και την κοινή ανατροφή της κόρης τους.

Orlando Bloom: Σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Katy Perry
ΟOrlando Bloom και η Katy Perry υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz, με έναν θυελλώδη αλλά γεμάτο πάθος δεσμό που ξεκίνησε το 2016. Παρά τις διακυμάνσεις και τις προσωρινές αποστάσεις, η σχέση τους άνθισε, κορυφώθηκε με έναν ρομαντικό αρραβώνα το 2019 και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Daisy Dove, τον Αύγουστο του 2020.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης