Orlando Bloom: Σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Katy Perry
Orlando Bloom: Σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Katy Perry
Μετά το τέλος της σχέσης τους, ο ηθοποιός μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό και την κοινή ανατροφή της κόρης τους.
ΟOrlando Bloom και η Katy Perry υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz, με έναν θυελλώδη αλλά γεμάτο πάθος δεσμό που ξεκίνησε το 2016. Παρά τις διακυμάνσεις και τις προσωρινές αποστάσεις, η σχέση τους άνθισε, κορυφώθηκε με έναν ρομαντικό αρραβώνα το 2019 και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους, Daisy Dove, τον Αύγουστο του 2020.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα