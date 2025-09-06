Η Hailey Bieber γιόρτασε τη νέα συνεργασία της Rhode με ένα vintage look
MARIE CLAIRE

Η Hailey Bieber γιόρτασε τη νέα συνεργασία της Rhode με ένα vintage look

Η σταρ φόρεσε ένα σύνολο Donna Karan του 1996 της χρονιάς δηλαδή που γεννήθηκε.

Η Hailey Bieber γιόρτασε τη νέα συνεργασία της Rhode με ένα vintage look
ΗHailey Bieber ξέρει καλά πώς να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε δήλωση στυλ. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η επιχειρηματίας και μοντέλο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει το μεγάλο λανσάρισμα της σειράς ομορφιάς της, Rhode, στα καταστήματα Sephora. Για την περίσταση, επέλεξε ένα vintage ασημί co-ord της Donna Karan από την Άνοιξη του 1996 – μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς τότε γεννήθηκε και η ίδια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης