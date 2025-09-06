Η Hailey Bieber γιόρτασε τη νέα συνεργασία της Rhode με ένα vintage look
Η Hailey Bieber γιόρτασε τη νέα συνεργασία της Rhode με ένα vintage look
Η σταρ φόρεσε ένα σύνολο Donna Karan του 1996 της χρονιάς δηλαδή που γεννήθηκε.
ΗHailey Bieber ξέρει καλά πώς να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε δήλωση στυλ. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η επιχειρηματίας και μοντέλο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει το μεγάλο λανσάρισμα της σειράς ομορφιάς της, Rhode, στα καταστήματα Sephora. Για την περίσταση, επέλεξε ένα vintage ασημί co-ord της Donna Karan από την Άνοιξη του 1996 – μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς τότε γεννήθηκε και η ίδια.
