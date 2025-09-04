ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οριοθετημένη η φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας

Τζένιφερ Άνιστον: Μας δείχνει το σπίτι της και αποκαλύπτει πώς έχει καταφέρει να το κάνει ησυχαστήριό της (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Τζένιφερ Άνιστον: Μας δείχνει το σπίτι της και αποκαλύπτει πώς έχει καταφέρει να το κάνει ησυχαστήριό της (εικόνες)

Το σπίτι αξίζει 21 εκατομμύρια δολάρια.

Τζένιφερ Άνιστον: Μας δείχνει το σπίτι της και αποκαλύπτει πώς έχει καταφέρει να το κάνει ησυχαστήριό της (εικόνες)
Η Jennifer Aniston έχει γεμίσει το σπίτι της με «θεραπευτικές μεθόδους για να δημιουργήσει ένα ήρεμο περιβάλλον», όπως η ίδια έχει αποκαλύψει. Αυτές οι «θεραπευτικές μέθοδοι» είναι στην πραγματικότητα κρύσταλλοι για τους οποίους επιμένει ότι διώχνουν τα αρνητικά vibes από την έπαυλή της, η οποία έχει αξία 21 εκατομμυρίων δολαρίων.

 
Η πρωταγωνίστρια των Friends άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της, που βρίσκεται στο Los Angeles στο Vanity Fair, χαρακτηρίζοντάς το «ως καταφύγιο από τις πιέσεις τόσο του Hollywood αλλά και του ευρύτερου κόσμου».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης