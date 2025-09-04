Τζένιφερ Άνιστον: Μας δείχνει το σπίτι της και αποκαλύπτει πώς έχει καταφέρει να το κάνει ησυχαστήριό της (εικόνες)

Η Jennifer Aniston έχει γεμίσει το σπίτι της με «θεραπευτικές μεθόδους για να δημιουργήσει ένα ήρεμο περιβάλλον», όπως η ίδια έχει αποκαλύψει. Αυτές οι «θεραπευτικές μέθοδοι» είναι στην πραγματικότητα κρύσταλλοι για τους οποίους επιμένει ότι διώχνουν τα αρνητικά vibes από την έπαυλή της, η οποία έχει αξία 21 εκατομμυρίων δολαρίων.Η πρωταγωνίστρια των Friends άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της, που βρίσκεται στο Los Angeles στο Vanity Fair, χαρακτηρίζοντάς το «ως καταφύγιο από τις πιέσεις τόσο του Hollywood αλλά και του ευρύτερου κόσμου».