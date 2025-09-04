Matthew Perry: Στο δικαστήριο η μητέρα και ο πατριός του για την υπόθεση με την «Ketamine Queen»
MARIE CLAIRE

Matthew Perry: Στο δικαστήριο η μητέρα και ο πατριός του για την υπόθεση με την «Ketamine Queen»

Συγκινητική η παρουσία της οικογένειας του ηθοποιού στο δικαστήριο, όπου η Jasveen Sangha παραδέχτηκε ενοχή για τον θάνατο του ηθοποιού.

Matthew Perry: Στο δικαστήριο η μητέρα και ο πατριός του για την υπόθεση με την «Ketamine Queen»
Ημητέρα του Matthew Perry, Suzanne Morrison, και ο σύζυγός της, γνωστός δημοσιογράφος Keith Morrison, παρευρέθηκαν για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Los Angeles, σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, για την υπόθεση που αφορά στον θάνατο του γιού τους και γνωστού ηθοποιού.

 
Στο εδώλιο βρέθηκε η Jasveen Sangha, η οποία είναι γνωστή με το προσωνύμιο «Ketamine Queen». Η Sangha παραδέχτηκε την ενοχή της για μία κατηγορία που αφορά διατήρηση χώρου συνδεδεμένου με διακίνηση ναρκωτικών, για τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και για μία κατηγορία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, σύμφωνα με το Associated Press.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης