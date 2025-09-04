Matthew Perry: Στο δικαστήριο η μητέρα και ο πατριός του για την υπόθεση με την «Ketamine Queen»

Ημητέρα του Matthew Perry, Suzanne Morrison, και ο σύζυγός της, γνωστός δημοσιογράφος Keith Morrison, παρευρέθηκαν για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Los Angeles, σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, για την υπόθεση που αφορά στον θάνατο του γιού τους και γνωστού ηθοποιού.Στο εδώλιο βρέθηκε η Jasveen Sangha, η οποία είναι γνωστή με το προσωνύμιο «Ketamine Queen». Η Sangha παραδέχτηκε την ενοχή της για μία κατηγορία που αφορά διατήρηση χώρου συνδεδεμένου με διακίνηση ναρκωτικών, για τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και για μία κατηγορία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, σύμφωνα με το Associated Press.