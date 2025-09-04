Η Σοφία Κόπολα με Marc Jacobs στο Φεστιβάλ Βενετίας
MARIE CLAIRE

Για το πρώτο της ντοκιμαντέρ Marc by Sofia, τίμησε τον φίλο και πρωταγωνιστή του φιλμ επιλέγοντας αποκλειστικά δημιουργίες του.

Για το πρώτο της ντοκιμαντέρ Marc by Sofia, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, η Sofia Coppola —πρέσβειρα της Chanel με τίτλο αλλά διαχρονικά πιστή στον Marc Jacobs— τίμησε τον φίλο και πρωταγωνιστή του φιλμ επιλέγοντας αποκλειστικά δημιουργίες του.

