Ο Τζέικομπ Έλορντι σαγηνεύει τη Μάργκοτ Ρόμπι στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» - Δείτε το βίντεο

Ηδιαχρονική ιστορία πάθους και καταστροφής επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από το βλέμμα της Emerald Fennell, σε μια σκοτεινή και σαγηνευτική μεταφορά του μυθιστορήματος Ανεμοδαρμένα Ύψη της Emily Brontë.Η Warner Bros. μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας, με πρωταγωνιστές τον Jacob Elordi στον ρόλο του Heathcliff και τη Margot Robbie ως Cathy – ένα εκρηκτικό δίδυμο που φαίνεται να αποτυπώνει ιδανικά την ωμή ένταση και τον συναισθηματικό ίλιγγο της κλασικής γοτθικής ιστορίας.Η Fennell, η οποία υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, δίνει νέα πνοή στον κόσμο των «Ανεμοδαρμένων Υψών», εξερευνώντας τις διαχρονικές θεματικές της αγάπης, της εκδίκησης και της ταξικής ανισότητας.Στο πλευρό των Robbie και Elordi εμφανίζονται οι Hong Chau ως Nelly Dean, Alison Oliver ως Isabella Linton και Shazad Latif στον ρόλο του Edgar Linton. Ο Owen Cooper και η Charlotte Mellington υποδύονται τις νεανικές εκδοχές των Heathcliff και Catherine αντίστοιχα, ενώ η Vy Nguyen ενσαρκώνει τη νεαρή Nelly Dean — με όλους τους νεαρούς ηθοποιούς να πραγματοποιούν εδώ το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο.Η νέα αυτή κινηματογραφική εκδοχή προκάλεσε αίσθηση πολύ πριν ολοκληρωθεί το καστ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε έντονη «μάχη» για την απόκτηση των δικαιωμάτων διανομής. Παρότι το Netflix προσέφερε το εντυπωσιακό ποσό των $150 εκατομμυρίων, οι δημιουργοί προτίμησαν την προσφορά των $80 εκατομμυρίων από τη Warner Bros., η οποία θα αναλάβει τη διεθνή διανομή της ταινίας. Τη χρηματοδότηση της παραγωγής ανέλαβε η MRC, ενώ η LuckyChap — η εταιρεία παραγωγής της Margot Robbie — βρίσκεται επίσης πίσω από το project.