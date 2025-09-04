Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ φόρεσε ένα γαλάζιο Louis Vuitton φόρεμα για να παντρευτεί την Κέιτ Χάρισον
Η Κλόι Γκρέις Μορέτζ φόρεσε ένα γαλάζιο Louis Vuitton φόρεμα για να παντρευτεί την Κέιτ Χάρισον
Η μεγάλη μέρα τους έμοιαζε βγαλμένη από fashion παραμύθι.
Η Chloë Grace Moretz και το μοντέλο Kate Harrison παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Παρίσι, έπειτα από επτά χρόνια σχέσης.
