Όταν η Tέιλορ Σουίφτ έδωσε ιδιωτική συναυλία για γυναίκα που πέθαινε από καρκίνο

ΗTaylor Swift θα έχει πολύ καλό κάρμα, σύμφωνα με τον επαγγελματία παλαιστή Jeff Jarrett.Σε μια νέα συνέντευξη με το TMZ Sports, το 58χρονο μέλος του WWE Hall of Fame είπε ότι γνωρίζει την 35χρονη ποπ σταρ από τότε που «ήταν μικρή». Η Swift όχι μόνο φρόντιζε τις κόρες του, αλλά και έδωσε μια αυτοσχέδια συναυλία στο σπίτι του, όταν η σύζυγός του διαγνώστηκε με καρκίνο.Η τραγουδίστρια του «Shake It Off» ήταν πολύ μικρή όταν μετακόμισε με την οικογένειά της στην πόλη του Jarrett, το Hendersonville του Τενεσί, είπε ο ίδιος στο TMZ. Συνήθισε να βλέπει την τότε ανερχόμενη σταρ που να ξεχωρίζει στη μικρή κοινότητα τους.«Ήταν τα Χριστούγεννα του 2006. Η πρώτη μου σύζυγος [Jill Gregory] ήταν πολύ άρρωστη από καρκίνο του μαστού. Πέθανε περίπου πέντε μήνες μετά», εξήγησε ο Jarrett.Σύμφωνα με τον Jarrett, ένας φίλος της Swift πρότεινε να περάσει από το σπίτι της οικογένειάς του για να χαρούν και οι κόρες του. Μέχρι τότε, η Taylor Swift είχε ήδη σημειώσει την πρώτη της επιτυχία με το «Tim McGraw» και το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της.«Προφανώς, όπως όλα τα κορίτσια στην Αμερική, οι κόρες μου ήταν μεγάλες θαυμάστριες της Taylor, και τα τραγούδια της είχαν μόλις γίνει επιτυχία, αλλά ήταν και κορίτσι της πόλης μας», συνέχισε, σημειώνοντας ότι ήταν ήδη πολύ γνωστή στο Τενεσί πριν γίνει γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο.