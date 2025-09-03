Χάρισον Φορντ: «Και οι ηλικιωμένοι μπορούν να αγαπήσουν» - Τι λέει για τον έρωτα ο 73χρονος ηθοποιός

ΟHarrison Ford μιλά ανοιχτά για τον έρωτα και τις σχέσεις, αποκαλύπτοντας πώς η αγάπη μπορεί να παραμείνει ζωντανή με τα χρόνια, αλλά και όσα έχει μάθει από τον γάμο του με την Calista Flockhart.Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο NPR στο πρόγραμμα «Wild Card with Rachel Martin», ο 83χρονος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα και τις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του 15ετούς γάμου του.Όταν η παρουσιάστρια Rachel Martin τον ρώτησε τι έχει μάθει για τον έρωτα με το πέρασμα των χρόνων, εκείνος απάντησε: «Οι ηλικιωμένοι μπορούν κι αυτοί να αγαπούν».»Ξέρετε, σκέφτεσαι το να ερωτευτείς και όλα αυτά τα πράγματα», εξήγησε. «Σκέφτεσαι ότι είναι δουλειά της νιότης ή κάτι τέτοιο, αλλά το να μείνεις ερωτευμένος είναι το θέμα. Το να το διατηρείς, να το φροντίζεις, βασικά να μην το σαμποτάρεις».«Όλοι όσοι είμαστε σε σχέσεις δουλεύουμε γι’ αυτό κάθε μέρα», παρατήρησε η Martin. «Με κάποιες μέρες… άτακτης συμπεριφοράς», πρόσθεσε ο Ford γελώντας.Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια τον ρώτησε πόσο καιρό είναι παντρεμένος.«Αν με ρωτάτε, θα έλεγα όλη μου τη ζωή», απάντησε. «Παντρεύτηκα για πρώτη φορά στα 23 μου, πράγμα που θα έπρεπε να είναι παράνομο», συνέχισε αστειευόμενος.