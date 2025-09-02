Camila Cabello: Η αντίδρασή της στην επανένωση των Fifth Harmony χωρίς εκείνη
Camila Cabello: Η αντίδρασή της στην επανένωση των Fifth Harmony χωρίς εκείνη
Γιατί έλειπε το πέμπτο μέλος του πρώην συγκροτήματος.
Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram του πρώην συγκροτήματος, Fifth Harmony στις 31 Αυγούστου, οι τέσσερις τραγουδίστριες, Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui και Dinah Jane ερμήνευσαν το τραγούδι τους “Worth It” του 2015 κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ντάλας, φορώντας matching μαύρα ρούχα και χορεύοντας σε συγχρονισμένη χορογραφία.
«Πού ήσασταν στις 31 Αυγούστου 2025;» έγραψε η μπάντα στη λεζάντα του κλιπ. «Σας ευχαριστούμε @jonasbrothers που μας φιλοξενήσατε. Νιώσαμε υπέροχα που επιστρέψαμε.»
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
«Πού ήσασταν στις 31 Αυγούστου 2025;» έγραψε η μπάντα στη λεζάντα του κλιπ. «Σας ευχαριστούμε @jonasbrothers που μας φιλοξενήσατε. Νιώσαμε υπέροχα που επιστρέψαμε.»
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα