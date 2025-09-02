Camila Cabello: Η αντίδρασή της στην επανένωση των Fifth Harmony χωρίς εκείνη

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram του πρώην συγκροτήματος, Fifth Harmony στις 31 Αυγούστου, οι τέσσερις τραγουδίστριες, Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui και Dinah Jane ερμήνευσαν το τραγούδι τους “Worth It” του 2015 κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ντάλας, φορώντας matching μαύρα ρούχα και χορεύοντας σε συγχρονισμένη χορογραφία.«Πού ήσασταν στις 31 Αυγούστου 2025;» έγραψε η μπάντα στη λεζάντα του κλιπ. «Σας ευχαριστούμε @jonasbrothers που μας φιλοξενήσατε. Νιώσαμε υπέροχα που επιστρέψαμε.»