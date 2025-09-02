Ο Τζέικομπ Έλορντι διαπληκτίστηκε με άνθρωπο της ασφάλειας του Φεστιβάλ Βενετίας - Δείτε βίντεο

Μπορεί η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί να έλαβε το μεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότημα ως τώρα, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν συγκράτησε τον Jacob Elordi από το να εμπλακεί σε μια στιγμή γεμάτη ένταση έξω από την αίθουσα προβολών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.Σε ένα video που τραβήχτηκε από έναν θεατή και μοιράστηκε στο TikTok την Κυριακή, 31 Αυγούστου, ο ηθοποιός φαίνεται να χαιρετά τους θαυμαστές του στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Frankenstein», τη στιγμή αρχίζει να διαπληκτίζεται με το μέλος από το προσωπικό του φεστιβάλ.«Θα βγάλω μια φωτογραφία εδώ», είπε ο Elordi στον υπάλληλο. «Μην μου λες ποτέ τι να κάνω», πρόσθεσε ο Αυστραλός ηθοποιός στον άνδρα. Ο TikToker που μοιράστηκε το βίντεο του Elordi είπε ότι ο σταρ «ήταν πολύ ευγενικός» και έβγαλε φωτογραφίες «με όλους όσους μπορούσε» στην εκδήλωση.