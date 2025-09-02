Τριχόπτωση: Οι εξειδικευμένες συνθέσεις που θα δώσουν τη λύση
Τριχόπτωση: Οι εξειδικευμένες συνθέσεις που θα δώσουν τη λύση
Το φαινόμενο είναι πιο έντονο κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών μηνών.
Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πως η τριχόπτωση είναι ένα πρόβληµα που απασχολεί µόνο τους άνδρες, αυτό δεν ισχύει. Η γυναικεία τριχόπτωση, η λεπτή αδύναµη τρίχα και η αραίωση των µαλλιών δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά έχουν σίγουρα κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ορµονικές διαταραχές, αυστηρές δίαιτες, έντονο στρες, κάποια αντισυλληπτικά καθώς και η εµµηνόπαυση µπορούν να προκαλέσουν τριχόπτωση. Η φυσιολογική καθηµερινή απώλεια τριχών είναι από 50 έως 100. Όταν αυτός ο αριθµός αυξάνεται, ο κύκλος της ζωής της τρίχας µειώνεται και τα µαλλιά γίνονται αδύναµα και αραιά, αντιλαµβανόµαστε ότι πρόκειται για ένα πρόβληµα που χρειάζεται δραστική και συστηµατική φροντίδα.
