Η Ζεντάγια έγινε 29 ετών - Η φωτογραφία που ανήρτησε από όταν ήταν παιδί

Η Zendaya έγινε 29 ετών και επέλεξε να το γιορτάσει με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, στην οποία τη βλέπουμε να κάθεται σε ένα καρουζέλ και να χαμογελά. Στη λεζάντα γράφει: «Ήρθα εδώ για να πω πόσο ευγνώμων είμαι για ακόμη μια χρονιά και για όλους εσάς που τη κάνετε τόσο όμορφη. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για όλη την αγάπη και τις θερμές ευχές… Στην τελευταία επίσημη χρονιά των twenties μου, κυριολεκτικά, 29».Οι φίλοι και οι θαυμαστές της έσπευσαν να της ευχηθούν στα σχόλια. Ο Jason Momoa έγραψε: «Happy birthday ❤️❤️❤️», ενώ η Dove Cameron σχολίασε: «happy birthday angel». Κάποιος fan την ενθάρρυνε, γράφοντας: «Τα 30 είναι εκεί που πρέπει να είσαι! 😍❤️ happy birthday!!!».