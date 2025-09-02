Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να διαβάζουν ειδήσεις;

Ηπρόσβαση στις ειδήσεις δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη — αλλά για πολλούς, αυτό ακριβώς αποτελεί πρόβλημα. Πλημμυρισμένοι από πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επιλέγουν να «αποσυνδεθούν».Η απόφαση να περιοριστεί ή να σταματήσει κανείς να παρακολουθεί ειδήσεις έχει διάφορες αιτίες. Για κάποιους, η ποσότητα της πληροφορίας είναι συντριπτική, για άλλους οι αρνητικοί τίτλοι επηρεάζουν την ψυχολογία τους ή υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα ΜΜΕ. Σε φόρουμ για mindfulness και ψυχική υγεία, πολλοί συζητούν τρόπους να κάνουν ένα βήμα πίσω: από το να βάζουν όρια μέχρι και να κόβουν εντελώς τις ειδήσεις από την καθημερινότητά τους.«Από τη στιγμή που σταμάτησα να βλέπω ειδήσεις, δεν νιώθω άγχος. Δεν έχω φόβο», λέει στον Guardian η Mardette Burr, συνταξιούχος από την Αριζόνα, η οποία σταμάτησε να παρακολουθεί ειδήσεις πριν από περίπου οκτώ χρόνια. «Υπήρχαν βράδια που ξυπνούσα στις δύο ή τρεις το πρωί ανήσυχη για κάτι που συνέβαινε στον κόσμο και δεν είχα καμία δυνατότητα ελέγχου».Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο μεμονωμένα άτομα. Παγκοσμίως, η αποφυγή ειδήσεων βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με ετήσια έρευνα του Reuters Institute for the Study of Journalism που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2025, το 40% των ερωτηθέντων σε σχεδόν 50 χώρες δηλώνει ότι αποφεύγει τις ειδήσεις κάποιες φορές ή συχνά, από 29% το 2017. Στις ΗΠΑ το ποσοστό φτάνει το 42% και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 46%.Ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι αποφεύγουν τις ειδήσεις είναι η αρνητική επίδρασή τους στη διάθεση. Πολλοί επίσης αισθάνονται κουρασμένοι από την υπερπληροφόρηση, από την εκτεταμένη κάλυψη πολέμων και συγκρούσεων ή θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι με την πληροφορία.Ο Julian Burrett, ειδικός στο μάρκετινγκ από τη Βρετανία, εξηγεί στο ίδιο μέσο ότι σταμάτησε συνειδητά να παρακολουθεί ειδήσεις μετά την πανδημία, γιατί ένιωθε εθισμένος στα συνεχή αρνητικά νέα. Έσβησε τις περισσότερες εφαρμογές ειδήσεων από το κινητό του και απέχει από δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση. Πέρσι δημιούργησε μια μικρή κοινότητα στο Reddit, r/newsavoidance, για να συζητούν τα πλεονεκτήματα, τις τεχνικές και τα εργαλεία αποφυγής ειδήσεων.