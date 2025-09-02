Kaia Gerber και Lewis Pullman: Η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί
Στιγμές δημόσιας τρυφερότητας για το ερωτευμένο ζευγάρι.

ΗKaia Gerber και ο Lewis Pullman έκαναν την πιο ρομαντική τους εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τρυφερό τρόπο τη σχέση τους, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων εδώ και αρκετό καιρό. Το ζευγάρι περπάτησε στο κόκκινο χαλί και δεν δίστασε να μοιραστεί δημόσια στιγμές αγάπης, κερδίζοντας τα φλας και την προσοχή των media.

